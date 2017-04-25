Григорий Иванов: «Некоторые судьи попадают в РФПЛ по блату»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что к обслуживанию матчей премьер-лиги нужно привлекать более молодых арбитров. Также деятель вспомнил детали ухода бывшего главного тренера уральской команды Вадима Скрипченко в «Крылья Советов» по ходу сезона.

«Игрокам нужно продолжать играть, а судьям — судить. Но с судей надо строже спрашивать и искать более молодых. Есть хорошие, которые сейчас работают на матчах молодежных составов. Но пробиться в элиту им очень сложно. Они там столько сдают экзаменов. Немного ошибся — сразу отчисляют. Попадают какие-то блатные судьи. Ведь не секрет, что некоторые судьи проходят в элиту по блату, а не по своей работе.

Уход Скрипченко меня расстроил. Никогда не думал, что человек может в глаза говорить: «Мне надо сделать две операции, хочу побыть с семьей», а через два дня перейти в «Крылья Советов». Хотя мы знали, что нас ждет игра с «Крыльями», что для нас это был как финал чемпионата мира. Я говорил: «Давай этот матч сыграем, потом перерыв будет на матчи сборных, поговорим еще раз на эту тему», — заявил Иванов.

Напомним, что на данный момент «Урал» с 29 очками расположился на 10 строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Россия 24