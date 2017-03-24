Гранит Джака: «Арсенал» на одном уровне с «Баварией»

Швейцарца не смутил результат 1/8 финала Лиги чемпионов. Полузащитник «Арсенала» поделился впечатлениями от игры за клуб и сравнил его с «Баварией».

«Я нашел в «Арсенале» все, что искал: прекрасный город, выдающаяся команда. Единственное, чего не хватает клубу в последние годы – титула чемпиона Англии. Считаю, что в ближайшее время все изменится.

Самочувствие после матчей против «Баварии»? Очень плохое. С моей точки зрения, клубы находятся на одном уровне. «Боруссия» трижды обыгрывала мюнхенский клуб, а я не думаю, что команда из Гладбаха равна по силе «Арсеналу».

В нынешнем сезоне Гранит Джака провел за «Арсенал» 26 игр во всех турнирах и забил три гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Blick