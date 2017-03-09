Готовность стадиона в Самаре составляет 70 процентов

Подготовка самарской арены к чемпионату мира 2018 года находится на стадии завершения. Об этом сообщил замгендиректор генподрядчика по строительству данного стадиона Леонид Шуплецов.

«Готовность самарского стадиона в целом по общестроительным работам сегодня – около 70 процентов. Монолитные работы завершены более чем на 99 процентов: из 235 тысяч тонн бетона осталось залить 1,5 тысячи тонн. Мы уже начали отделочные работы, скоро завершится постройка трибун», – сказал Шуплецов.

Летом рабочие планируют начать засев газона. В декабре стадион должен быть введен в эксплуатацию.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС