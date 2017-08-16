«Рома» готова приобрести Квинси Промеса и Мунира Эль-Хаддади этим летом

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Арсенал» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 9 августа 2017 г.

Руководство «Ромы» не смогло удачно завершить переговоры с «Лестером» по поводу покупки Рияда Мареза. Именно поэтому римляне начали поиски других потенциальных новичков клуба.

Итальянский клуб готов подписать игрока «Спартака» Квинси Промеса, а также футболиста «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. О сумме возможных трансферов не сообщается.

Напомним, в текущем сезоне РФПЛ голландский полузащитник красно-белых сыграл 6 матчей, забив 4 мяча. Эль-Хаддади же прошлый сезон Ла Лиги проводил в «Валенсии», в 33 матчах за
«летучих мышей» отличившись 6 голами.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт Джанлуки Ди Марцио

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