«МЮ» готов предложить «Наполи» за Дриса Мертенса 30 миллионов евро

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Мертенс

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. Английский клуб уже предложил бельгийскому футболисту контракт с зарплатой  4,5 миллиона евро в год.

Контракт Мертенса с «Наполи» истекает в 2018 году, но «МЮ» не хочет ждать еще один сезон и готов заплатить «Наполи» за 29-летнего хавбека 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мертенс провел 29 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: La Repubblica

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