«Интер» готов платить Маурисио Почеттино 10 миллионов евро в год

«Интер» по-прежнему намерен сменить тренера главного тренера. Главный кандидат на этот пост — Маурисио Почеттино.
Сообщается, что миланский клуб согласен предоставить 45-летнему аргентинцу годовой оклад в размере 10 миллионов евро. При этом за разрыв контракта «Интеру» придется выплатить «Тоттенхэму» 5 миллионов.
Итальянцы переключились на Почеттино после отказа Антонио Конте («Челси»).
Прежний главный тренер «Интера» Стефано Пиоли был уволен на прошлой неделе.
После 36 туров миланцы занимают в серии А 8-е место.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia