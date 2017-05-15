«Интер» готов платить Маурисио Почеттино 10 миллионов евро в год

Автор: Лидия Дидык 0

Почеттино

«Интер» по-прежнему намерен сменить тренера главного тренера. Главный кандидат на этот пост — Маурисио Почеттино.

Сообщается, что миланский клуб согласен предоставить 45-летнему аргентинцу годовой оклад в размере 10 миллионов евро. При этом за разрыв контракта «Интеру» придется выплатить «Тоттенхэму» 5 миллионов.

Итальянцы переключились на Почеттино после отказа Антонио Конте («Челси»).

Прежний главный тренер «Интера» Стефано Пиоли был уволен на прошлой неделе.

После 36 туров миланцы занимают в серии А 8-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Фанаты Интера

«Интер» предложил Диего Симеоне и Антонио Конте пост главного тренера

Усман Дембеле

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов евро за Усмана Дембеле

Антонио Конте

Шансы «Интера» переманить Антонио Конте – 50 на 50

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 