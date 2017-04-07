Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности для болельщиков

Государственная дума РФ приняла новый правительственный законопроект. Вводится ужесточение административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.

Согласно изменениям, утвержденным еще в первом чтении, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения с 20-25 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет.

Также были уточнены положения в отношении иностранных болельщиков, совершивших административные нарушения. Так, иностранцы могут быть арестованы на 15 суток с последующим выдворением. Высылка может быть заменена штрафом в 40-50 тысяч рублей. Не разрешается въезд в Россию иностранным болельщикам, если имеется информация о фактах нарушения ими общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных или иных массовых мероприятий за пределами или на территории РФ.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС