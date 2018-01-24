Госдума приняла закон о штрафах за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018

Автор: Евгений Морозов 0

ЧМ-18

Госдума во втором чтении приняла закон, запрещающий перепродажу и подделку билетов на матчи ЧМ-2018. В соответствии с проектом закона, за незаконную реализацию билетов предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц размер штрафных санкций должен составить от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей.

Размер штрафов за подделывание билетов составит от 50 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц – от 150 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

«Предложенные меры обусловлены необходимостью создания действенной системы предотвращения нарушений при продаже билетов на матчи», – говорится в пояснительной записке.

Фото: Global Look Press
Источник:  ТАСС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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