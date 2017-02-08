Госдума поддержит закон о депортации футбольных хулиганов, Канчельскис и Аршавин вошли в топ-100 лучших легионеров чемпионата Англии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 7 февраля.

1. Госдума поддержит закон о депортации футбольных хулиганов.

2. Игроки «Лестера» могут потерять до 40% зарплаты, если вылетят в Чемпионшип.

3. Осман Кадиев: «Так и запишите: это я убил Джона Кеннеди».

4. Представитель президента: «Накажем виновных в срыве сроков строительства стадиона на Крестовском острове».

5. Андрей Канчельскис и Андрей Аршавин вошли в топ-100 лучших легионеров чемпионата Англии.

Фото: Global Look Press