Госдума поддержит закон о депортации футбольных хулиганов, Канчельскис и Аршавин вошли в топ-100 лучших легионеров чемпионата Англии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 7 февраля.
1. Госдума поддержит закон о депортации футбольных хулиганов.
2. Игроки «Лестера» могут потерять до 40% зарплаты, если вылетят в Чемпионшип.
3. Осман Кадиев: «Так и запишите: это я убил Джона Кеннеди».
4. Представитель президента: «Накажем виновных в срыве сроков строительства стадиона на Крестовском острове».
5. Андрей Канчельскис и Андрей Аршавин вошли в топ-100 лучших легионеров чемпионата Англии.
Фото: Global Look Press