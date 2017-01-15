Гонсало Игуаин хочет видеть Лионеля Месси в «Ювентусе»

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Месси и Игуаин

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что был бы рад переходу партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси из «Барселоны» в туринский клуб.

«Конечно, я бы посоветовал Месси перейти в «Ювентус». Здесь очень жесткий чемпионат. Не знаю, смогли бы Месси и Роналду забивать по столько мячей, если бы выступали в Италии. Но все мы хотели бы видеть их в Серии А», – заявил Игуаин.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может перейти из «Барселоны» в китайский «Хэбэй», если каталонцы не удовлетворят его финансовых потребностей.

Напомним, что в нынешнем сезоне Игуаин провел 24 матча за «бьянконери» во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Никита Поляков

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