Гонсало Игуаин намерен остаться в «Ювентусе». Игрок хочет завершить карьеру в туринском клубе

Николас Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, высказался о будущем футболиста. По его словам, брат хочет остаться в «Ювентусе».

«Мы сейчас в Буэнос-Айресе. Гонсало с семьей в отпуске. Хочу прояснить, что пока мы ни с кем не обсуждали его будущее. У моего брата действующий контракт с «Ювентусом» и он уважает его. Поэтому Гонсало останется в команде еще на два года. Он хорошо играл в составе «Ювентуса», а переход в другой итальянский клуб больше невозможен. Думаю, следующий сезон может стать хорошим для Гонсало. Он полон сил и желания и хочет завершить карьеру в «Ювентусе», – сказал агент.

В минувшем сезоне 31-летний Игуаин выступал на правах аренды за «Милан» и «Челси». В 2016 году «Ювентус» купил аргентинца за 90 миллионов евро. В составе туринской команды форвард забил 55 голов в 105 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia