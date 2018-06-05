Гонсало Игуаин может перейти в «Монако» за € 60 млн

Автор: Михаил Серебряков 0

Higuaín

«Монако» заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина. Стороны уже провели переговоры.

Монегаски рассматривают аргентинца в качестве замены форварду Радамелю Фалькао, который может уйти из команды. Отмечается, что руководство туринского клуба готово продать Игуаина за € 60 млн.

Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» летом 2016 года за € 90 млн. В минувшем сезоне 30-летний аргентинец сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 23 гола.

32-летний Фалькао отметился 24 забитыми мячами в 36 встречах.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato.com

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