Гонсало Игуаин может перейти в «Монако» за € 60 млн

«Монако» заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина. Стороны уже провели переговоры.

Монегаски рассматривают аргентинца в качестве замены форварду Радамелю Фалькао, который может уйти из команды. Отмечается, что руководство туринского клуба готово продать Игуаина за € 60 млн.

Игуаин перешел в «Ювентус» из «Наполи» летом 2016 года за € 90 млн. В минувшем сезоне 30-летний аргентинец сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 23 гола.

32-летний Фалькао отметился 24 забитыми мячами в 36 встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato.com