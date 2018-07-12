Гонсало Игуаин дал согласие на переход в «Челси»

Автор: Михаил Серебряков 0

Гонсало Игуаин

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин может покинуть Серию А. С большой долей вероятности он перейдет в лондонский «Челси» в летнее трансферное окно.

По информации СМИ, аргентинский форвард и его брат, по совместительству агент, сообщили представителям синих, что игрок готов перейти в лондонский клуб.

При этом уход Игуаина из «Ювентуса» оценивается как практически неизбежный, поскольку туринцам необходимо разгрузить зарплатную ведомость после трансфера нападающего Криштиану Роналду из «Реала».

Бьянконери рассчитывают выручить с продажи форварда не менее € 55 млн. Сам Игуаин выдвинул «Челси» условие по зарплате – форвард намерен получать в лондонском клубе не менее € 7 млн в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат.com

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