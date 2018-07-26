Головин выбрал «Монако», Бухаров вернулся в «Рубин», УЕФА наказал «Марсель». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 июля.

1. Александр Головин выбрал «Монако»

Завтра он пройдет медосмотр.

2. Автором лучшего гола ЧМ-2018 признан Бенжамен Павар

Всего в список претендентов включили 18 голов.

3. УЕФА условно дисквалифицировал «Марсель» в еврокубках на 2 года

«Марсель» будет исключен из еврокубков в случае нарушений.

4. В интересах Маурицио Сарри «Челси» оборудует комнату для курения

Сарри является заядлым курильщиком.

5. Александр Бухаров подписал контракт с «Рубином»

33-летний игрок подписал однолетний контракт.

Фото: Сергей Дроняев

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