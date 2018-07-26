Головин выбрал «Монако», Бухаров вернулся в «Рубин», УЕФА наказал «Марсель». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 июля.
1. Александр Головин выбрал «Монако»
Завтра он пройдет медосмотр.
2. Автором лучшего гола ЧМ-2018 признан Бенжамен Павар
Всего в список претендентов включили 18 голов.
3. УЕФА условно дисквалифицировал «Марсель» в еврокубках на 2 года
«Марсель» будет исключен из еврокубков в случае нарушений.
4. В интересах Маурицио Сарри «Челси» оборудует комнату для курения
Сарри является заядлым курильщиком.
5. Александр Бухаров подписал контракт с «Рубином»
33-летний игрок подписал однолетний контракт.
Фото: Сергей Дроняев