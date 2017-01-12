Голландский «Твенте» может заработать, если Квинси Промес перейдет в «Ливерпуль»

Возможный трансфер полузащитника «Спартака» Квинси Промеса может принести прибыль голландскому «Твенте». Промес в свою очередь не хочет покидать «красно-белых».



Ранее сообщалось, что Промес входит в число потенциальных новичков «Ливерпуля», которому хавбек может обойтись в 25 миллионов фунтов стерлингов.

Если сделка «Спартака» и «Ливерпуля» состоится, то прежний клуб футболиста имеет права рассчитывать на 5% от общей суммы сделки.

Но, стоит отметить, что голландец недавно заявил о не желании покидать «Спартак» до завоевания чемпионского титула.

Промес выступал за «Твенте» в сезоне 11/12 и 13/14.

В «Спартак» Квинси перешел в 2014 году. За это время он сыграл в 72 матча в РФПЛ, забил 37 мячей и отдал 15 голевых передач.

После 17 туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу с 40 набранными очками.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Voetbal International