Голландия — второй финалист Лиги наций, 15 клубов РПЛ поддержали расширение лиги, Федор Чалов заинтересовал три европейских топ-клуба. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 июня.
1. Лига наций. 1/2 финала. Голландия стала вторым финалистом Лиги наций
В решающей встрече турнира «оранжевые» сыграют против Португалии.
2. Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
У бразильца диагностировали разрыв связок голеностопного сустава.
3. 15 клубов РПЛ поддержали расширение лиги до 18 команд
Против высказались только представители «Спартака».
4. Федором Чаловым интересуются «Арсенал», «Монако» и «Севилья»
Контракт 21-летнего нападающего с ЦСКА рассчитан до 2022 года.
5. «Рома» готова приобрести Мауро Икарди
Ранее СМИ сообщали, что за покупку аргентинца борются «Ювентус», «Реал» и «Атлетико».
Фото: Global Look Press