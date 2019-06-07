Голландия — второй финалист Лиги наций, 15 клубов РПЛ поддержали расширение лиги, Федор Чалов заинтересовал три европейских топ-клуба. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 июня.

1. Лига наций. 1/2 финала. Голландия стала вторым финалистом Лиги наций

В решающей встрече турнира «оранжевые» сыграют против Португалии.

2. Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы 

У бразильца диагностировали разрыв связок голеностопного сустава. 

3. 15 клубов РПЛ поддержали расширение лиги до 18 команд

Против высказались только представители «Спартака».

4. Федором Чаловым интересуются «Арсенал», «Монако» и «Севилья»

Контракт 21-летнего нападающего с ЦСКА рассчитан до 2022 года.

5. «Рома» готова приобрести Мауро Икарди 

Ранее СМИ сообщали, что за покупку аргентинца борются «Ювентус», «Реал» и «Атлетико».

Фото: Global Look Press

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