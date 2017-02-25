Голкипер сборной Англии восстановился после травмы

Вратарь «Сток Сити» Джек Батленд возвращается после страшного перелома. На лечение у него ушел почти год.
Голкипер «Сток Сити» и сборной Англии Джек Батленд завершает восстановление после перелома лодыжки, из-за которого он провел без игр почти год.
После двух операций, сейчас 23-летний кипер проходит завершающую стадию реабилитации в Катаре. Ожидается, что в конце марта он приступит к тренировкам в общей группе.
За сборную Англии Джек Батленд провел четыре игры.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports