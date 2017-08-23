Голкипер «Саутгемптона» перешел в «Тоттенхэм»

Автор: Владимир Шевелев 0

Пауло Гассанига

У «Шпор» наконец появился новичок. «Тоттенхэм Хотспур» объявил о подписании контракта с вратарем «Саутгемптона» Пауло Гассанига.

Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до 2022 года. Новичок «шпор» будет играть в своей новой команде под 22-м номером. В текущем сезоне 25-летний игрок пока не провел ни одного матча в чемпионате Англии. Ранее Гассанига уже играл под руководством Почеттино в «Саутгемптоне».

В прошлом сезоне Гассанига выступал в Сегунде за «Райо Вальекано» на правах аренды, за который провел 32 матча и пропустил 34 мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Тоттенхэм Хотспур»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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