Голкипер «Саутгемптона» перешел в «Тоттенхэм»

У «Шпор» наконец появился новичок. «Тоттенхэм Хотспур» объявил о подписании контракта с вратарем «Саутгемптона» Пауло Гассанига.

Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до 2022 года. Новичок «шпор» будет играть в своей новой команде под 22-м номером. В текущем сезоне 25-летний игрок пока не провел ни одного матча в чемпионате Англии. Ранее Гассанига уже играл под руководством Почеттино в «Саутгемптоне».

В прошлом сезоне Гассанига выступал в Сегунде за «Райо Вальекано» на правах аренды, за который провел 32 матча и пропустил 34 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Тоттенхэм Хотспур»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»