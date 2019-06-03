Гол Криштиану Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов, «Крылья Советов» и «Уфа» сохранили место в Премьер-Лиге. Главные новости для

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Криштиану Роналду

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 июня.

1. «Крылья Советов» сохранили место в Российской Премьер-лиге

«Уфа» также сумела сохранила место в РПЛ

2. Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» стал лучшим голом в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Гол Криштиану признается лучшим в ЛЧ второй раз подряд.

3. «Реал» может предложить Гарета Бэйла и еще двух игроков в обмен на Поля Погба

«Реал» продолжает вести переговоры по трансферу французского полузащитника.

4. Голкипер «Ливерпуля» Алиссон установил рекорд в финале Лиги чемпионов

26-летний бразилец продемонстрировал рекордный показатель с сезона-2003/04 среди вратарей, сделавших сэйвы в финале ЛЧ.

5. Паулу Фонсека — претендент на пост главного тренера «Ромы»

Фонсека возглавляет «Шахтер» с 2016 года.

Фото: Global Look Press

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