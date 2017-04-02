Главным тренером «Ювентуса» может стать Винченцо Монтелла

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Винченцо Монтелла

Винченцо Монтелла стал еще одним кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса». Сейчас Монтелла является главным тренером «Милана».

Винченцо Монтелла вошел в список кандидатов, которые могут сменить Массимилиано Аллегри в «Ювентусе». Напомним, что сам Аллегри входит в интересы «Арсенала», «Барселоны» и «ПСЖ».

Монтелла возглавил «Милан» летом 2016 года. Позже, Винченцо заявлял, что скорее всего не останется в «россонери» по окончании сезона.

«Ювентус» лидирует в Серии А, опережая идущий на седьмом месте «Милан» на двадцать очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere della sera

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