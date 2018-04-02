Главным тренером «Краснодара» назначили Олега Фоменко

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» назначен Олег Фоменко. Специалист занимал должность помощника Игоря Шалимова.

45-летний уроженец Грозного будет занимать данный пост, пока клуб не определится с кандидатурой нового главного тренера.

Специалист занимал должность помощника Игоря Шалимова, который сегодня был отправлен в отставку.

Игорь Шалимов работал в должности главного тренера команды с сентября 2016 года. Под его руководством «Краснодар» провел 66 официальных матчей, в которых одержал 30 побед, 19 раз сыграл вничью и 17 раз уступил.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24

 

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