Главным тренером «Барселоны» станет помощник Луиса Энрике

Автор: Антон Муша 1 Comments

Унсуэ

Испанская пресса сообщает, что каталонцы определились с кандидатурой на пост главного тренера команды. С большой долей вероятности, эту должность получит  Хуан Карлос Унсуэ.

Каталонский клуб уже сделал предложение Унсуэ возглавить команду по окончании сезона, и тот предварительно дал положительный ответ. На данный момент 49-летний специалист является ассистентом действующего тренера «Барселоны» Луиса Энрике.

Унсуэ занимает должность помощника Энрике с лета 2014 года. В бытность игроком испанец выступал на позиции голкипера и провел несколько матчей за «Барселону». При Франке Райкарде и Хосепе Гвардиоле он был тренером вратарей. В сезоне-2010/11 Унсуэ возглавил «Нумансию», также в его тренерской карьере есть несколько месяцев работы в «Расинге» из Сантандера.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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Антон Муша
Антон Муша
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One thought on “Главным тренером «Барселоны» станет помощник Луиса Энрике

  1. Это правильно!Барселона может дать миру много толковых тренеров. Работа главным тренером барсы -хорошее начало карьеры главного тренера

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