Главным тренером «Барселоны» станет помощник Луиса Энрике

Испанская пресса сообщает, что каталонцы определились с кандидатурой на пост главного тренера команды. С большой долей вероятности, эту должность получит Хуан Карлос Унсуэ.

Каталонский клуб уже сделал предложение Унсуэ возглавить команду по окончании сезона, и тот предварительно дал положительный ответ. На данный момент 49-летний специалист является ассистентом действующего тренера «Барселоны» Луиса Энрике.

Унсуэ занимает должность помощника Энрике с лета 2014 года. В бытность игроком испанец выступал на позиции голкипера и провел несколько матчей за «Барселону». При Франке Райкарде и Хосепе Гвардиоле он был тренером вратарей. В сезоне-2010/11 Унсуэ возглавил «Нумансию», также в его тренерской карьере есть несколько месяцев работы в «Расинге» из Сантандера.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo