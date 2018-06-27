Главный тренер сборной Сенегала Алью Сиссе: «Хамес и Фалькао – игроки самого высокого уровня, но у нас есть свои козыри».

В преддверии матча группы Н Сенегал – Колумбия, где определится как минимум один участник плей-офф, состоялась пресс-конференция главного тренера африканской сборной Алью Сиссе. Вместе с ним на вопросы журналистов ответил защитник Калиду Кулибали.

– Перед матчем в Екатеринбурге ваши футболисты вышли на тренировку и начали танцевать. Когда они забивают в играх, они тоже танцуют. Что это за танец, кто это все придумал? Все-таки чемпионат мира – очень серьезный турнир.

Сиссе: – Я думаю, что это часть нашей культуры: в ней заключены радость, мир, гостеприимство, счастье. Можно танцевать и ощущать счастье по жизни и все равно относиться серьезно к тому, что происходит. Футбол – это не только игра на поле, но еще и шоу. Так мы к этому подходим.

Кулибали: – Можно сказать, что это ритуал. Мы любим танцевать, это в нашей крови, в нашей культуре. Я не думаю, что мы должны менять свой образ жизни здесь, мы все равно должны оставаться собой. Мы должны показать, что мы сенегальцы, и при этом мы все равно серьезно подходим к играм.

– В матче с Японией вы играли хорошо, но упустили возможности и потеряли. Это как-то сказалось на подготовке к игре с Колумбией?

Кулибали: – Так как я защитник, моя первоочередная задача – сделать так, чтобы мы не пропускали мячи. Нам всегда обидно, если это происходит. Я думаю, что мы хорошо подготовились. Наш тренер всегда говорит, что мы должны быть уверены в себе. С Японией мы совершили ряд небольших ошибок, но мы знаем, что на чемпионате мира нередко проигрывают или выигрывают за счет мелочей. Мы готовы к тому, чтобы завтра показать, что мы замечательная команда.

– Тренер колумбийцев Хосе Пекерман сказал, что вы очень хорошо сыграли с Японией и с Польшей, но стиль игры колумбийцев может стать для вас проблемой. Что вы об этом думаете?

Сиссе: – Я думаю, что и Колумбия, и Сенегал похожи по стилю игры. Это будет матч с высокой степенью соперничества, так как обе команды хотят выйти в плей-офф. Мы уже играли с Колумбией в товарищеском матче, мы знаем их слабые и сильные стороны. Они могут создать нам сложности, но и мы будем играть на победу. Так что обе команды имеют шансы, чтобы выиграть.

– Если вы выигрываете – идете вперед, если ничья – можете пробиться. Какая цель завтра – победа или ничья? В 2002 году, когда вы еще были игроком, у сборной Сенегала был похожий сценарий в групповом этапе. В тот раз в третьем матче вам нельзя было проигрывать, вы начали хорошо, но в итоге сыграли 3:3 (после первого тайма Сенегал вел у сборной Уругвая со счетом 3:0 – ред.). Как вы думаете, можете ли вы победить завтра?

Сиссе: – Конечно. У нас 4 очка, у Колумбии – 3, так что это им нужно побеждать нас, чтобы выйти. Я думаю, что мы можем победить. Мы хорошо настроены, подходим к каждому матчу ответственно. Да, мы хотим победить и завтра будем играть на победу.

– Вы уже сыграли с Японией и Польшей. Расскажите, что было самым сложным в этих матчах и что будет самым сложным с колумбийцами?

Сиссе: – Это международные матчи, они все сложные. Здесь у всех различные стили игры. С Японией мы хорошо начали, нам удалось забить, затем мы пропустили, но мы извлекли из этого уроки. С Польшей был другой футбол – это совершенно другая команда. И Колумбия отличается. Каждый матч другой, и именно в этом самое интересное: в нашей группе, помимо нас, собраны команды из Азии, Европы и Южной Америки. Мы знаем, что Колумбия – одна из лучших команд мира, но Сенегал – одна из лучших в Африке, так что это будет очень интересный матч.

– На вас возложены надежды всех африканцев, завтра вся Африка будет болеть за вас. Это оказывает на вас дополнительное давление?

Кулибали: – Скорее, это дополнительный позитивный стимул. За нас будет переживать очень много людей, мы знаем, что за нами весь континент, и мы сделаем все возможное. У нас есть все необходимое, чтобы выиграть. Это просто счастье, что вся Африка будет болеть за нас.

– В 2014-м Сенегал играл в Буэнос-Айресе со сборной Колумбии. Как их команда изменилась за это время? Хамес Родригес, Фалькао – кто-то вызывает у вас особое беспокойство?

Сиссе: – Я не люблю говорить об отдельных игроках. Пусть о колумбийских игроках говорит их тренер, а я могу отвечать на вопросы о сборной Сенегала. Но я могу сказать, что Хамес и Фалькао – игроки самого высокого уровня, и все знают это. Они могут играть в очень быстрый атакующий футбол. Для нас это будет сложный матч, но у нас есть свои козыри. Мы хотим победить и мы уверены, что можем попасть в 1/8 финала.

– В соцсетях люди пишут, что не ожидают от вас многого. Что вы можете им ответить?

Сиссе: – Даже если бы мы выиграли у Японии, у нас не было бы гарантий, что мы выйдем, так что завтра нам нужно победить. Далеко не все команды выигрывают все матчи. Но мы очень мотивированы, очень уверены в себе, и завтра мы можем написать новую главу в нашей истории.

– При Алью Сиссе вы часто пропускаете на последних минутах. Чем это объясняется, проблемами с концентрацией?

Кулибали: – То, что пропускаем в конце, – это, скорее, случайность. Всегда хочется этого избежать. Мы смотрели видеозаписи этих голов, мы работаем над ошибками и стремимся к идеалу, но его очень сложно достичь. Мы знаем, что Колумбия – замечательная команда, но у нас есть свои преимущества, и мы постараемся не пропустить ни одного гола. В свою очередь, я знаю, что мне нужно сделать: не дать забить. С другой стороны, у нас очень хорошие форварды, так что мы и сами можем распечатать их ворота.

– Насколько мотивированы ваши запасные?

Сиссе: – У нас в стране больше ста тысяч игроков, и мне нужно было выбрать из них 23. Все они понимают, что носить футболку сборной – большая привилегия. Дальше мне нужно выбрать из них 11 в основной состав. Я вижу, что все они преданы футболу, никто из них не хочется сидеть на скамейке. Когда каждый игрок выходит на поле, он делает все возможное, а все остальное – мой тактический выбор.

Кулибали: – Очень хорошо, что у нас есть молодые игроки, которые помогают команде, и они должны продолжать приносить нам пользу. Если они забивают и отдают результативные пасы, мы ждем этого от них и в дальнейшем.

– Калиду, за вас предлагают 100 млн фунтов – это значит, что вы один из лучших в мире. Наверное, сложно не думать о своем будущем во время турнира?

Кулибали: – 100 миллионов? Если вы расскажете об этом моим родителям, они будут долго смеяться. Это то, что диктует рынок, но я об этом не думаю, просто пытаюсь сделать на поле все, что могу. Мы более трех лет работали, чтобы попасть сюда, и сейчас я должен отбросить все лишнее в сторону. Мы хотим пробиться в 1/8 финала, в этом наша цель, а все остальное – потом. Мои партнеры должны верить друг в друга и в хорошее будущее нашей команды, а о собственном будущем я сейчас не думаю.

– В самом начале вы сказали, что Колумбия и Сенегал похожи по стилю. На каком участке поля, по-вашему, завтра будет решаться судьба встречи?

Сиссе: – Я видел матчи колумбийцев с Польшей и Японией. Их команда очень хорошо подготовлена физически. Но мы тоже хорошо подготовились. У них сильные игроки средней линии, особенно Кинтеро. Однако наши парни могут противодействовать любому сопернику, выигрывать единоборства. Я думаю, что все будет решаться в середине поля, хотя и на флангах у них есть достойные футболисты. Для нас очень важны концентрация и детали, которые могут сыграть ключевую роль. Большого внимания заслуживают стандарты.

– Какая сборная Сенегала сильнее: образца 2002 года или нынешняя?

Сиссе: – Это вопрос от турецкого корреспондента? У меня от вас не самые приятные воспоминания (в 2002 году Сенегал уступил Турции в 1/4 финала в дополнительное время со счетом 0:1 – ред.). Но я думаю, что наша лучшая сборная – команда 2018 года.

Подготовил: Антон Муша

Фото: Еженедельник «Футбол»

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