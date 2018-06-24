Главный тренер сборной Португалии: «Иран – лучшая азиатская команда»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарий в преддверии матча ЧМ-2018. Чемпионы Европы встречаются со сборной Ирана.

«Я видел матчи иранцев на отборочной стадии и уверен, что эта команда сильна. В последнем матче они хорошо выступили. Команда хорошо организована, тактически сильна, игроки умеют хорошо переходить в контратаки.

Завтра матч будет напряженным, обе команды будут стараться сделать все для победы, это будет игра двух сильных соперников. Иран – лучшая азиатская команда. Будут моменты в игре, когда у нас возникнут сложности.

Роналду обеспечивает преимущество, в какой команде бы он ни играл, он всегда выделяется. Совершенно ясно, что это не будет игра одного Роналду, это будет игра двух сильных команд. Думаю, мы сможем показать все, на что способны и выйдем в 1/8 финала турнира», – заявил Сантуш.

Встреча Иран — Португалия состоится 25 июня в Саранске. Начало — в 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»