Главный тренер сборной Панамы Дарио Гомес: «Главной задачей было остановить град голов Англии»

Главный тренер сборной Панамы Дарио Гомес после разгрома от Англии (1:6) вышел к журналистам в позитивном настроении. Причиной стал гол, который панамцы забили в ворота Пикфорда при счете 0:6.

«После нашего гола я был счастлив. Очень был рад, что на счету Фелипе Балоя, который собирается заканчивать карьеру в сборной. Кроме того, этот мяч стал первым для Панамы на чемпионатах мира. Это весомое достижение, — заявил Дарио Гомес. — Мы понимали, что класс Англии намного выше, но все же были очень напуганы пятью пропущенными мячами в первом тайме. Все же надеялись уйти на перерыв с ничейным счетом. Поэтому сказал коллегам, что меня охватывает ужас. Нашей главной задачей прибавить в плотности и дисциплине, чтоб остановить град голов соперника.

Рад, что нам это удалось. Сборная Панамы учится на ходу и мы получаем на чемпионате мира очень ценные уроки. Прибавлять должны во всем – в тактической грамотности, технике, умение правильно распределять силы по ходу матча. Но считаю, мы добились и положительных результатов на этом турнире. При том, что нашими соперниками были две шикарные команды. Об этом я сказал своему коллеге Гарету Саутгейту.

Кто пройдет на турнире дальше, Англия или Бельгия? Вы же видите, как непредсказуем футбол, как порой внезапно меняется сценарий матча. Вспомните вчерашнюю встречу Швеции с Германией. Очень рад, что мы принимаем участие в большом футбольном празднике. Я наслаждаюсь чемпионатом мира в России».

Напомним, сборная Панамы уступила в первом матче бельгийцам (0:3). В заключительному туре группового раунда панамцы сыграют с Тунисом, который также потерпел два поражения на ЧМ-2018.

Текст: Максим Михалко

Фото: Максим Михалко

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»