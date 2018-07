Главный тренер сборной Исландии ушел в отставку

Хадльгримссон работал в сборной Исландии с 2011 года. В 2014 году он был назначен на пост главного тренера. Под его руководством сборная Исландии дебютировала на чемпионате Европы, где дошла до четвертьфинала. На чемпионате мира, который стал первым в истории сборной, в России исландцы заняли четвертое место в группе D и не смогли выйти в плей-офф.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 17 июля 2018 г.