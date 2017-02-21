Главный тренер «Саттона»: «Рассторжение контракта с Уэйн Шоу — инициатива голкипера»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Уэйн Шоу

Главный тренер «Саттон Юнайтед» Пол Досуэлл поговорил об уходе из команды 45-летнего вратаря Уэйна Шоу. После поражения в игре Кубка Англии против «Арсенала» Шоу покинул клуб.

«Меня разочаровывает тот факт, что Шоу съел пирог на скамье запасных из-за ставок в букмекерских конторах. — Но  Уэйн пришел утром и сам попросил разорвать с ним контракт.

Данная история — несчастливый конец для всех нас. у нас не было другого выбора. Мы обеспокоены репутацией клуба. Игра на ставках запрещена любому футболисту, Шоу — не исключение», — заключил Досуэлл.

Напомним, вчера команда из Национальной лиги проиграла «канонирам» со счетом 0:2. 125-килограммовый голкипер не вышел на поле и был замечен за поеданием пирога во время игры, а позже стало известно о том, что Уэйн сделал это из-за предварительного договора с букмекерами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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