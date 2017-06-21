Главный тренер «Порту» хочет приобрести Зе Луиша

Новый наставник «драконов» Сержиу Консейсау заинтересован в покупке форварда «Спартака» и сборной Кабо-Верде Зе Луиша. Консейсау уже знаком с футболистом по совместной работе в «Браге».

Как сообщает португальская пресса, Зе Луиш рассматривается в качестве замены нападающему Андре Силве, который на прошлой неделе перешел в «Милан». Трансфер кабовердийца оценивается в 5 млн евро.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в 2015 году. За два сезона в составе красно-белых нападающий забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sabado

Антон Муша Choose Your Destiny. Choose Life. Choose Football