Главный тренер «Порту» хочет приобрести Зе Луиша

Автор: Антон Муша 0

Зе Луиш

Новый наставник «драконов» Сержиу Консейсау заинтересован в покупке форварда «Спартака» и сборной Кабо-Верде Зе Луиша. Консейсау уже знаком с футболистом по совместной работе в «Браге».

Как сообщает португальская пресса, Зе Луиш рассматривается в качестве замены нападающему Андре Силве, который на прошлой неделе перешел в «Милан». Трансфер кабовердийца оценивается в 5 млн евро.

Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в 2015 году. За два сезона в составе красно-белых нападающий забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sabado

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Антон Муша

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