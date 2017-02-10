Главный тренер «Наполи»: «Подам в суд из-за слухов о переговорах с «Ювентусом»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри резко отреагировал на слухи СМИ, согласно которым летом он станет новым тренером «Ювентуса». Итальянец намерен подать на журналиста в суд.

«СМИ говорят, что я уже встречался с представителями «Ювентуса». Поговорю с адвокатами. Посмотрим, есть ли здесь почва для судебного разбирательства, потому что это абсолютная ложь. Я не могу комментировать что-либо по данному поводу. Не имеет никакого смысла говорить о вещах, призванных лишь дестабилизировать команду», – завил Маурицио Сарри.

«Я призываю Сарри отказаться комментировать мою новость, но я буду стоять на том, что написал. Повторюсь, встреча между Сарри и «Ювентусом» имела место, но я написал, что вероятность увидеть Маурицио у руля «бьянконери» крайне мала. Это была просто ознакомительная встреча, призванная узнать о намерениях Сарри, поскольку Аллегри очень прельщает возможность уехать в Премьер-лигу, по этой причине он может покинуть «Ювентус» летом», – заявил опубликовавший новость журналист.

Маурицио Сарри возглавил «Наполи» в июне 2015 года. В текущем розыгрыше Серии А неаполитанцы занимают третью строчку в турнирной таблице, уступая «Ювентусу» 9 баллов.