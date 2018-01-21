Главный тренер «Брюгге»: «Габулов сегодня был хорош»

Главный тренер «Брюгге» Иван Леко после гостевого матча 22-го тура чемпионата Бельгии с «Антверпеном» (2:2) прокомментировал игру новичка команды российского голкипера Владимира Габулова. Для вратаря эта встреча стала первой в составе новой команды.

Габулов появился в стартовом составе «Брюгге». Первый гол 34-летний футболист пропустил на 25-й минуте, а второй раз его ворота поразили в конце первого тайма.

«Владимир был хорош. В эпизодах с пропущенными голами ему не стоит винить себя. Он был полностью в игре, а это очень важно для голкиперов», – сказал Леко.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Брюгге»