Невероятный камбек «Барселоны», соперники сборной России, Давид Де Хеа может перейти в «Реал». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 8 марта.

1. «Барселона» и дортмундская «Боруссия» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

2. Сборная России сыграет с Венгрией и Чили перед Кубком конфедераций.

3. Давид Де Хеа хочет перейти в «Реал».

4. «ПСЖ» намерен приобрести Иско.

5. «Манчестер Юнайтед» может приобрести Роберта Левандовски.

6. Сергей Семак и Владислав Радимов рассматриваются на пост главного тренера «Зенита».

7. «Будешь меня дразнить — тебя не опознают даже родители». История футболиста, который сменил 12 команд и теперь кайфует в Бразилии.

8. Святое воскресение. Как Маноло Габбьядини возвращает «Саутгемптон» к жизни.

9. Список Штиндля. Почему капитан «Боруссии» М — необычный игрок.

Фото: Global Look Press