Александр Кержаков получил должность в «Зените», Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата», Кайл Уокер покинет «Тоттенхэм». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 13 июля.
1. Александр Кержаков стал координатором команд академии «Зенита»
2. Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата»
3. Кайл Уокер перейдет из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» за 50 млн фунтов
4. «Ювентус» требует у «Милана» 40 млн евро за Леонардо Бонуччи
5. Златан Ибрагимович: «Где я буду играть дальше? Скоро будет очень громкое объявление»
6. Александр Егоров: «Я видел, как Слуцкий бил судью в Саранске»
7. У игрока «Аякса» выявлено необратимое повреждение мозга
8. Китайская стена. Почему самая богатая лига Азии перестала удивлять грандиозными трансферами
Фото: Сергей Дроняев