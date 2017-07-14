Александр Кержаков получил должность в «Зените», Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата», Кайл Уокер покинет «Тоттенхэм». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 13 июля.

1. Александр Кержаков стал координатором команд академии «Зенита»

2. Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата»

3. Кайл Уокер перейдет из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» за 50 млн фунтов

4. «Ювентус» требует у «Милана» 40 млн евро за Леонардо Бонуччи

5. Златан Ибрагимович: «Где я буду играть дальше? Скоро будет очень громкое объявление»

6. Александр Егоров: «Я видел, как Слуцкий бил судью в Саранске»

7. У игрока «Аякса» выявлено необратимое повреждение мозга

8. Китайская стена. Почему самая богатая лига Азии перестала удивлять грандиозными трансферами

Фото: Сергей Дроняев

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