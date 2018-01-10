Усиление для «Спартака», Гризманна ждут в «Барселоне», а Икарди — в «Реале», хакеры взломали инстаграм Лопыревой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 января.
1. Мауро Икарди близок к переходу в «Реал».
Сообщается, что аргентинец прошел медосмотр, а сумма трансфера превысит 100 млн евро.
2. «Барселона» готова предложить Антуану Гризманну оклад на уровне Луиса Суареса.
Трансфер обойдется в 100 млн евро.
3. «Лацио» продаст «Спартаку» Маурисио за 1,5 млн евро.
А на сборах к красно-белым присоединился Сергей Еременко — младший брат экс-хавбека ЦСКА.
4. Названы основные претенденты на пост главного тренера сборной Италии.
Среди них есть тренер «Зенита» Роберто Манчини.
5. В Англии дебютировала система VAR.
Систему видеоповторов протестировали на кубковой игре.
6. Мориц Бауэр стал игроком «Сток Сити».
Защитник «Рубина» подписал с английским клубом контракт на 4,5 года.
7. Хакеры выложили в Сеть скандальные фото и видео с Павлом Мамаевым.
Материалы были опубликованы в инстаграме Виктории Лопыревой.
Фото: Global Look Press