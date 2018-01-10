Усиление для «Спартака», Гризманна ждут в «Барселоне», а Икарди — в «Реале», хакеры взломали инстаграм Лопыревой. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 января.

1. Мауро Икарди близок к переходу в «Реал»

Сообщается, что аргентинец прошел медосмотр, а сумма трансфера превысит 100 млн евро.

Трансфер обойдется в 100 млн евро.

А на сборах к красно-белым присоединился Сергей Еременко — младший брат экс-хавбека ЦСКА.

4. Названы основные претенденты на пост главного тренера сборной Италии

Среди них есть тренер «Зенита» Роберто Манчини.

5. В Англии дебютировала система VAR

Систему видеоповторов протестировали на кубковой игре.

6. Мориц Бауэр стал игроком «Сток Сити»

Защитник «Рубина» подписал с английским клубом контракт на 4,5 года.

7. Хакеры выложили в Сеть скандальные фото и видео с Павлом Мамаевым

Материалы были опубликованы в инстаграме Виктории Лопыревой.

Фото: Global Look Press

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