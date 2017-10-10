«ПСЖ» ищет нового голкипера, Хави станет тренером, Питер Крауч в Книге рекордов Гиннеса. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Хави

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 октября.

1. Давид де Хеа попал в сферу интересов «ПСЖ».

Голкипер может стать игроком парижского клуба уже следующим летом.

2. «Барселона» намерена купить Антуана Гризманна до лета 2018 года.

Каталонцы собираются осуществить трансфер до начала ЧМ-2018.

3. Хави может стать главным тренером сборной Катара.

В настоящий момент 37-летний испанец является играющим тренером катарского клуба «Аль-Садд».

4. Андреа Пирло может войти в тренерский штаб «Челси».

В декабре итальянец завершит свою игровую карьеру.

5. Новым спортивным директором «Зенита» станет Оресте Чинквини.

Ранее Чинквини помогал Фабио Капелло в национальной сборной России.

6. Питера Крауча внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Все благодаря рекордному числу голов головой в АПЛ.

Фото: Global Look Press

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