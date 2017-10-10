«ПСЖ» ищет нового голкипера, Хави станет тренером, Питер Крауч в Книге рекордов Гиннеса. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 октября.
1. Давид де Хеа попал в сферу интересов «ПСЖ».
Голкипер может стать игроком парижского клуба уже следующим летом.
2. «Барселона» намерена купить Антуана Гризманна до лета 2018 года.
Каталонцы собираются осуществить трансфер до начала ЧМ-2018.
3. Хави может стать главным тренером сборной Катара.
В настоящий момент 37-летний испанец является играющим тренером катарского клуба «Аль-Садд».
4. Андреа Пирло может войти в тренерский штаб «Челси».
В декабре итальянец завершит свою игровую карьеру.
5. Новым спортивным директором «Зенита» станет Оресте Чинквини.
Ранее Чинквини помогал Фабио Капелло в национальной сборной России.
6. Питера Крауча внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
Все благодаря рекордному числу голов головой в АПЛ.
Фото: Global Look Press