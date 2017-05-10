«Ювентус» — первый финалист ЛЧ, «Зенит» нашел нового тренера в Италии, Гарет Бэйл готов вернуться в Англию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 9 мая.

1. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ювентус» побеждает «Монако» и выходит в финал.

2. Питерский «Зенит» предложит тренеру «Фиорентины» трехлетний контракт.

3. Гарет Бэйл имеет устную договоренность с «Манчестер Юнайтед».

4. «Барселона» предложила Лео Месси новый контракт с окладом в 30 миллионов евро.

5. Домашний матч с «Краснодаром» «Зенит» проведет на «Петровском».

6. Рияд Марез летом хочет покинуть «Лестер».

7. Андреа Дамико: «Спартак» для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее».

8. Шик и блеск. Кто стал самым перспективным футболистом Серии А.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1