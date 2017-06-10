Россия сыграла вничью с Чили, Слуцкий возглавил «Халл Сити», Бердыев вернулся в «Рубин». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 9 июня.

1. Товарищеский матч. Россия и Чили сыграли вничью.

2. Леонид Слуцкий официально возглавил «Халл Сити».

3. Курбан Бердыев вернулся в «Рубин».

4. Леонид Кучук стал новым главным тренером «Ростова».

5. «Спартак» и «Зенит» заинтересованы в хавбеке «Интера».

6. «СКА-Хабаровск» может проводить домашние матчи в Химках.

7. Китайский клуб предложил «Реалу» за Криштиану Роналду 200 млн евро, а игроку – 120 млн евро в год.

8. Никита Медведев, Сесар Навас и Сослан Джанаев покинули «Ростов», на их место в клуб пришли Илья Абаев, Сергей Паршивлюк и Сергей Песьяков.

9. Факты-артефакты. Семь предметов, которые будут напоминать о сезоне в Премьер-лиге.

Фото: Global Look Press

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