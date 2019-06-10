Португалия — победитель Лиги наций, Дзагоева манят в Мексику, будущее Гризманна. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 июня.

1. Лига наций. Финал. Португалия одолела Голландию.

В матче за третье место англичане были сильнее швейцарцев по пенальти.

2. Мексиканский «Тигрес» близок к подписанию Алана Дзагоева.

Действующее соглашение игрока с ЦСКА действует до 1 июля текущего года.

3. Антуан Гризманн может перейти в «ПСЖ».

Парижане предлагают Эдинсона Кавани за трансфер 28-летнего футболиста.

4. Усман Дембеле может быть выставлен «Барселоной» на трансфер.

Француз в очередной раз опоздал на тренировку.

5. Лукас Васкес может перебраться в Серию А.

Футболистом «Реала» заинтересовался «Интер».

Фото: Global Look Press

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