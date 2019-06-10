Португалия — победитель Лиги наций, Дзагоева манят в Мексику, будущее Гризманна. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 июня.
1. Лига наций. Финал. Португалия одолела Голландию.
В матче за третье место англичане были сильнее швейцарцев по пенальти.
2. Мексиканский «Тигрес» близок к подписанию Алана Дзагоева.
Действующее соглашение игрока с ЦСКА действует до 1 июля текущего года.
3. Антуан Гризманн может перейти в «ПСЖ».
Парижане предлагают Эдинсона Кавани за трансфер 28-летнего футболиста.
4. Усман Дембеле может быть выставлен «Барселоной» на трансфер.
Француз в очередной раз опоздал на тренировку.
5. Лукас Васкес может перебраться в Серию А.
Футболистом «Реала» заинтересовался «Интер».
Фото: Global Look Press