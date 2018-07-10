Иностранные клубы манят Дзюбу и Фернандеса, новый тренер сборной Испании, «ПСЖ» хочет побить трансферный рекорд. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 июля.
1. «Шанхай Шэньхуа» сделает предложение «Зениту» по Артему Дзюбе.
А Марио Фернандес может стать игроком «Интера».
2. Луис Энрике назначен главным тренером сборной Испании.
Основной задачей Энрике будет выход в финальную часть Евро-2020.
3. Сергей Игнашевич может войти в тренерский штаб «Зенита».
В таком сотрудничестве заинтересован главный тренер питерцев Сергей Семак.
4. «ПСЖ» предлагает за Филиппе Коутиньо 270 млн евро.
Идея приобретения Коутиньо принадлежит его партнеру по национальной команде Неймару.
5. Хорватский футбольный союз отстранил Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в ЧМ-2018.
А защитник сборной Хорватии Домагой Вида отделался предупреждением от ФИФА.
6. «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с Джеком Уилширом.
Также лондонцы близки к приобретению полузащитника «Боруссии» Д Андрея Ярмоленко.
Фото: Global Look Press