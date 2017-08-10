«Зенит» и «Локомотив» теряют первые очки, фанаты срывают трансфер Луана в «Спартак», Артем Дзюба отправится в чемпионат Турции. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 августа.
1. «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» и потерял первые очки в сезоне.
В других матчах «Локомотив» спасся от поражения в Казани, «Спартак» и «Ростов» добыли домашние победы, а ЦСКА одолел «Тосно».
2. Фанаты «Гремио» намерены сорвать трансфер Луана в «Спартак».
В пятницу Луан должен отправиться в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Однако болельщики намерены не дать ему вылететь из Бразилии.
3. «Фенербахче» планирует приобрести Артема Дзюбу.
По некоторым данным, руководство «Фенербахче» начали переговоры с сине-бело-голубыми по поводу перехода 28-летнего футболиста.
4. Килиан Мбаппе перейдет в «ПСЖ».
Мбаппе согласился на переход после звонка президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи: он месяц находится на связи с семьей форварда.
5. Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед».
В настоящий момент 35-летний нападающий находится в статусе свободного агента после года, проведенного в составе именно «Манчестер Юнайтед». В апреле швед получил травму колена, однако вскоре уже вернется к тренировкам.
6. Жулиано продолжит карьеру в «Фенербахче».
«Зенит» и «Фенербахче» договорились об аренде с правом выкупа.
7. «Интер» подписал защитника «Ниццы» Далберта.
Далберт подписал контракт с «нерадзурри» до лета 2022 года.
Фото: Global Look Press