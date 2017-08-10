«Зенит» и «Локомотив» теряют первые очки, фанаты срывают трансфер Луана в «Спартак», Артем Дзюба отправится в чемпионат Турции. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 августа.

В других матчах «Локомотив» спасся от поражения в Казани, «Спартак» и «Ростов» добыли домашние победы, а ЦСКА одолел «Тосно».

2. Фанаты «Гремио» намерены сорвать трансфер

В пятницу Луан должен отправиться в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Однако болельщики намерены не дать ему вылететь из Бразилии.

По некоторым данным, руководство «Фенербахче» начали переговоры с сине-бело-голубыми по поводу перехода 28-летнего футболиста.

4. Килиан Мбаппе перейдет

Мбаппе согласился на переход после звонка президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи: он месяц находится на связи с семьей форварда.

5. Златан Ибрагимович может вернуться

В настоящий момент 35-летний нападающий находится в статусе свободного агента после года, проведенного в составе именно «Манчестер Юнайтед». В апреле швед получил травму колена, однако вскоре уже вернется к тренировкам.

6. Жулиано продолжит карьеру

«Зенит» и «Фенербахче» договорились об аренде с правом выкупа.

Далберт подписал контракт с «нерадзурри» до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

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