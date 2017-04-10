Победа «Спартака» над «Уфой», бюджет «Ливерпуля» на летнее трансферное окно, Германия купила право на проведение ЧМ-2006. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 апреля.

1. «Спартак» обыграл «Уфу», «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью.

2. Экс-глава Немецкого футбольного союза заявил, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006.

3. В летнее трансферное окно «Ливерпуль» потратит 200 миллионов фунтов.

4. Антуан Гризманн не исключает свой переход в «Реал».

5. «Лестер» потерпел первое поражение в АПЛ после ухода Клаудио Раньери.

6. Как собрать пазл «сборная»? Алексей Андронов – о том, как поднять интерес к национальной команде России.

Фото: Global Look Press

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