Победа «Динамо» над ЦСКА, новый тренер «Зенита», Неймара ждут в АПЛ и Ла Лиге. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 апреля.
1. Премьер-лига. 25-й тур. «Динамо» одолело ЦСКА.
Это первое поражение армейцев в весенней части чемпионата.
2. «МанЮнайтед» планирует обменять Поля Погба на Неймара.
А сам бразилец намекнул на возвращение в «Барселону».
3. Марсело Бьелса может возглавить «Зенит».
Специалист также заинтересован в этой работе.
4. Томас Тухель станет главным тренером «ПСЖ».
Он подпишет контракт по схеме «2+1».
5. Вингером «Челси» Кенеди интересуются ряд европейских грандов.
В их числе «Бавария», «ПСЖ» и клубы из Англии.
6. От жены хавбека ФК «Краснодар» Мамаева улетел попугай.
За него объявлено вознаграждение в 100 тысяч рублей.
Фото: Global Look Press