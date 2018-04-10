Победа «Динамо» над ЦСКА, новый тренер «Зенита», Неймара ждут в АПЛ и Ла Лиге. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Неймар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 апреля.

1. Премьер-лига. 25-й тур. «Динамо» одолело ЦСКА.

Это первое поражение армейцев в весенней части чемпионата.

2. «МанЮнайтед» планирует обменять Поля Погба на Неймара.

А сам бразилец намекнул на возвращение в «Барселону».

3. Марсело Бьелса может возглавить «Зенит».

Специалист также заинтересован в этой работе.

4. Томас Тухель станет главным тренером «ПСЖ».

Он подпишет контракт по схеме «2+1».

5. Вингером «Челси» Кенеди интересуются ряд европейских грандов.

В их числе «Бавария», «ПСЖ» и клубы из Англии.

6. От жены хавбека ФК «Краснодар» Мамаева улетел попугай.

За него объявлено вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Фото: Global Look Press

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