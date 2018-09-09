Джон Терри прошел медобследование в «Спартаке», «Милан» нацелился на хавбека «Зенита», «Барселона» ищет замену Суаресу. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 сентября.

1. Джон Терри прошел медосмотр в «Спартаке».

Джанлука Ди Марцио уверяет, что трансфер неизбежен.

2. Леандро Паредес может пополнить «Милан».

«Милан» также интересуется полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо.

3. Испанские антидопинговые офицеры проверяют Дениса Черышева.

Футболисту делали иньекции гормона роста во время выступления за «Вильярреал».

4. «Барселона» заинтересована в трансфере Доменико Берарди из «Сассуоло».

Итальянец может заменить в клубе Луиса Суареса.

5. «Милан» планирует подписать Сеска Фабрегаса в январе.

Срок действующего контракта испанца с «Челси» истекает следующим летом.

Фото: Global Look Press

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