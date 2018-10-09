Кокорин и Мамаев избили федерального чиновника, «Зенит» вошел в число лучших команд мира, новый тренер для «Реала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 октября.
1. Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском кафе.
Возбуждено уголовное дело за побои, также в сети появилось видео инцидента.
2. «Зенит» впервые вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов мира.
На матчи клуба в среднем ходят почти 50 тысяч зрителей.
3. Антонио Конте может возглавить «Реал».
Судьба Хулена Лопетеги может решиться уже в этом месяце.
4. Андрей Аршавин пишет книгу о «Кайрате».
За клуб из Казахстана он выступает с 2016 года.
5. «Арсенал» впервые за 3,5 года выиграл 9 матчей подряд.
Впечатляющая серия команды Унаи Эмери.
Фото: Global Look Press