Кокорин и Мамаев избили федерального чиновника, «Зенит» вошел в число лучших команд мира, новый тренер для «Реала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 октября.

1. Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском кафе.

Возбуждено уголовное дело за побои, также в сети появилось видео инцидента.

2. «Зенит» впервые вошел в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов мира.

На матчи клуба в среднем ходят почти 50 тысяч зрителей.

3. Антонио Конте может возглавить «Реал».

Судьба Хулена Лопетеги может решиться уже в этом месяце.

4. Андрей Аршавин пишет книгу о «Кайрате».

За клуб из Казахстана он выступает с 2016 года.

5. «Арсенал» впервые за 3,5 года выиграл 9 матчей подряд.

Впечатляющая серия команды Унаи Эмери.

Фото: Global Look Press

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