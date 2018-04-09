Победы «Спартака» и «Локомотива», рекорды Месси и Роналду, будущее Манчини. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Манчини

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 апреля.

1. Премьер-лига. 25-й тур. «Локомотив» побеждает «Ростов», «Спартак» громит «Анжи».

В другом матче дня «Тосно» и «Урал» поделили очки.

2. Квинси Промес установил сразу два рекорда.

Голландец стал автором самого быстрого хет-трика в РФПЛ и стал лучшим иностранным бомбардиром в истории «Спартака».

3. Роберто Манчини может возглавить сборную Италии.

Главный тренер «Зенита» прилетел в Рим на переговоры по поводу возможного назначения.

4. Лео Месси отметил юбилей в матче с «Леганесом».

Аргентинец оформил 40-й хет-трик в составе «Барселоны».

5. Криштиану Роналду забил исторический гол.

Его мяч в ворота «Атлетико» стал 500-м в истории мадридских дерби и 650-м в карьере португальца.

6. Икер Касильяс может продолжить карьеру в МЛС.

Испанский голкипер заинтересован в переходе в «Чикаго Файр».

Фото: Global Look Press

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