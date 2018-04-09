Победы «Спартака» и «Локомотива», рекорды Месси и Роналду, будущее Манчини. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 апреля.
1. Премьер-лига. 25-й тур. «Локомотив» побеждает «Ростов», «Спартак» громит «Анжи».
В другом матче дня «Тосно» и «Урал» поделили очки.
2. Квинси Промес установил сразу два рекорда.
Голландец стал автором самого быстрого хет-трика в РФПЛ и стал лучшим иностранным бомбардиром в истории «Спартака».
3. Роберто Манчини может возглавить сборную Италии.
Главный тренер «Зенита» прилетел в Рим на переговоры по поводу возможного назначения.
4. Лео Месси отметил юбилей в матче с «Леганесом».
Аргентинец оформил 40-й хет-трик в составе «Барселоны».
5. Криштиану Роналду забил исторический гол.
Его мяч в ворота «Атлетико» стал 500-м в истории мадридских дерби и 650-м в карьере португальца.
6. Икер Касильяс может продолжить карьеру в МЛС.
Испанский голкипер заинтересован в переходе в «Чикаго Файр».
Фото: Global Look Press