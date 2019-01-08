«Спартак» нацелился на игрока из клуба АПЛ, «Челси» хочет подписать хавбека «Зенита», Лео Месси будет акционером клуба Жерара Пике. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 января.

1. Леандро Паредес может заменить Сеска Фабрегаса в «Челси».

Еще один кандидат на эту роль — хавбек «Кальяри» Николо Барелла.

2. «Спартак» намерен приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» Кристиана Херца.

В текущем сезоне 20-летний хавбек на правах аренды выступает за словацкий «ДАК 1904».

3. «Краснодар» приобрел полузащитника сборной Швеции Кристоффера Олссона.

Ранее хавбек выступал за АИК.

4. Александр Самедов близок к переходу в «Крылья Советов».

Об этом сообщил директор по развитию самарского клуба.

5. Лионель Месси станет акционером клуба Жерара Пике «Андорра».

Официальное заявление будет сделано в ближайшее время.

6. «Боруссия» Д поборется с «Баварией» за покупку Тимо Вернера.

«РБ Лейпциг» потребует за форварда не менее 60 миллионов евро.

7. «Зенит» предложил 10 млн евро за защитника «Фейеноорда» Джерри Сен-Жюста.

Контракт футболиста с «Фейеноордом» действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

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