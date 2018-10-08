ЦСКА проиграл в дерби «Локомотиву», победы «Зенита» и «Спартака», антирекорд «Реала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 октября.

1. Премьер-лига. 10-й тур. «Локомотив» вдесятером победил у ЦСКА.

Армейцы проиграли впервые с 5 августа.

2. Премьер-лига. 10-й тур. «Зенит» одерживает победу над «Краснодаром».

Питерцы единолично возглавляют таблицу.

3. Премьер-лига. 10-й тур. «Спартак» вырвал победу у «Енисея».

В еще одном матче тура «Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью.

4. «Реал» повторил антирекорд 33-летней давности.

Безголевая серия мадридцев затянулась.

5. Александр Головин набрал первое очко за результативность во Франции.

Но его «Монако» проиграл 4-й матч подряд и идет в зоне вылета.

6. «Ювентус» предложит контракт Аарону Рэмзи.

По окончании сезона 27-летний валлиец может стать свободным агентом.

Фото: Сергей Дроняев

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