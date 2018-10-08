ЦСКА проиграл в дерби «Локомотиву», победы «Зенита» и «Спартака», антирекорд «Реала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 октября.
1. Премьер-лига. 10-й тур. «Локомотив» вдесятером победил у ЦСКА.
Армейцы проиграли впервые с 5 августа.
2. Премьер-лига. 10-й тур. «Зенит» одерживает победу над «Краснодаром».
Питерцы единолично возглавляют таблицу.
3. Премьер-лига. 10-й тур. «Спартак» вырвал победу у «Енисея».
В еще одном матче тура «Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью.
4. «Реал» повторил антирекорд 33-летней давности.
Безголевая серия мадридцев затянулась.
5. Александр Головин набрал первое очко за результативность во Франции.
Но его «Монако» проиграл 4-й матч подряд и идет в зоне вылета.
6. «Ювентус» предложит контракт Аарону Рэмзи.
По окончании сезона 27-летний валлиец может стать свободным агентом.
Фото: Сергей Дроняев