ЦСКА проиграл в дерби «Локомотиву», победы «Зенита» и «Спартака», антирекорд «Реала». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 7 октября 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 октября.

1. Премьер-лига. 10-й тур. «Локомотив» вдесятером победил у ЦСКА.

Армейцы проиграли впервые с 5 августа.

2. Премьер-лига. 10-й тур. «Зенит» одерживает победу над «Краснодаром».

Питерцы единолично возглавляют таблицу.

3. Премьер-лига. 10-й тур. «Спартак» вырвал победу у «Енисея».

В еще одном матче тура «Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью.

4. «Реал» повторил антирекорд 33-летней давности.

Безголевая серия мадридцев затянулась.

5. Александр Головин набрал первое очко за результативность во Франции.

Но его «Монако» проиграл 4-й матч подряд и идет в зоне вылета.

6. «Ювентус» предложит контракт Аарону Рэмзи.

По окончании сезона 27-летний валлиец может стать свободным агентом.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 8 тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 23 сентября 2018 г.

РПЛ. Календарь чемпионата России-2018/19. Результаты

РПЛ. 9 тур. «Спартак» — «Ростов» — 0:1. Москва. «Открытие Арена». 30 сентября 2018 г.

Поражения «Спартака» и «Зенита», лидер «Арсенала» покинет клуб. Главные новости дня

Федор Смолов Локомотив

Первый гол Смолова за «Локомотив», победа «Зенита» в Уфе, претенденты на Промеса, Абрамович продает «Челси». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 