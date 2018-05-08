Новая должность для Мутко, Мората возвращается в Серию А, Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на ЧМ-2018. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 мая.

1. Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Виталия Мутко на новую должность.

Виталий Леонтьевич будет строить новое будущее.

2. Джикия, Васин и Кокорин не сыграют на ЧМ-2018.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

3. Премьер-лига. 29-й тур. «Рубин» сыграл вничью с «Уфой».

В другом матче дня «Ахмат» в гостях одолел «Анжи».

4. Альваро Мората согласовал контракт с «Ювентусом».

Источники из Италии утверждают, что летом испанец вернется в Серию А.

5. Сборная Австралии огласила предварительный состав на ЧМ-2018.

В этом списке оказался нестареющий Тим Кэйхилл.

6. Ахмед Муса может продолжить карьеру в Турции.

Форвардом интересуются «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче».

Фото: Global Look Press

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