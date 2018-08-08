«Зенит» купит хавбека сборной Уругвая, Модрич рвется в «Интер», «Челси» нашел нового вратаря, Усманов продал свою долю в «Арсенале». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 августа.

1. «Зенит» согласился заплатить за Диего Лаксальта 20 млн евро.

Сам футболист будет зарабатывать в клубе 2,5 млн евро в год.

2. Алишер Усманов продал свою часть акций «Арсенала».

На прощание он пожелал успехов всем причастным к клубу.

3. «Челси» намерен подписать вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу.

Для этого лондонцам придется выплатить отступные в 80 млн евро.

4. Переход Луки Модрича в «Интер» зависит от встречи с Флорентино Пересом.

Хорватский футболист уже договорился о контракте с «Интером».

5. «Челси» арендует Матео Ковачича у «Реала».

Ранее хавбек отказался от перехода в «МЮ».

6. Джо Харт — новый голкипер «Бернли».

Голкипер заключил с «кларетовыми» контракт на два года.

7. Усэйн Болт стал игроком клуба из Австралии.

Ямайский спортсмен присоединился к команде «Сентрал Кост Маринерс».

Фото: Global Look Press

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