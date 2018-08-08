«Зенит» купит хавбека сборной Уругвая, Модрич рвется в «Интер», «Челси» нашел нового вратаря, Усманов продал свою долю в «Арсенале». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 августа.
1. «Зенит» согласился заплатить за Диего Лаксальта 20 млн евро.
Сам футболист будет зарабатывать в клубе 2,5 млн евро в год.
2. Алишер Усманов продал свою часть акций «Арсенала».
На прощание он пожелал успехов всем причастным к клубу.
3. «Челси» намерен подписать вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу.
Для этого лондонцам придется выплатить отступные в 80 млн евро.
4. Переход Луки Модрича в «Интер» зависит от встречи с Флорентино Пересом.
Хорватский футболист уже договорился о контракте с «Интером».
5. «Челси» арендует Матео Ковачича у «Реала».
Ранее хавбек отказался от перехода в «МЮ».
6. Джо Харт — новый голкипер «Бернли».
Голкипер заключил с «кларетовыми» контракт на два года.
7. Усэйн Болт стал игроком клуба из Австралии.
Ямайский спортсмен присоединился к команде «Сентрал Кост Маринерс».
Фото: Global Look Press