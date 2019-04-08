Ничья «Локо» и «Зенита», Месси побил рекорд Касильяса, достижение Погребняка. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 апреля.

1. Премьер-лига. 22-й тур. «Зенит» в Москве сыграл вничью с «Локомотивом».

В других матчах дня «Уфа» обыграла «Ростов», «Урал» выдал камбек в игре с «Енисеем», а «Рубин» сыграл вничью с «Арсеналом».

2. Лионель Месси побил рекорд Икера Касильяса.

Теперь у аргентинца больше побед в Примере, чем у экс-кипера «Реала».

3. Павел Погребняк забил впервые в сезоне.

Его гол помог «Уралу» вырвать победу в игре с «Енисеем».

4. Лоренцо Инсинье может перейти в «Атлетико».

Мадридский клуб предложит за Инсинье 50-60 миллионов евро.

5. Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос признался, что болен лейкемией.

Специалист продолжит работу с клубом.

6. Криштиану Роналду восстановился после травмы.

Теперь он готов сыграть с «Аяксом» в Лиге чемпионов.

7. Впервые за 35 лет «Уотфорд» вышел в финал Кубка Англии.

В решающем матче «шершни» сыграют с «МанСити».

Фото: Сергей Дроняев

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