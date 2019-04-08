Ничья «Локо» и «Зенита», Месси побил рекорд Касильяса, достижение Погребняка. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 апреля.
1. Премьер-лига. 22-й тур. «Зенит» в Москве сыграл вничью с «Локомотивом».
В других матчах дня «Уфа» обыграла «Ростов», «Урал» выдал камбек в игре с «Енисеем», а «Рубин» сыграл вничью с «Арсеналом».
2. Лионель Месси побил рекорд Икера Касильяса.
Теперь у аргентинца больше побед в Примере, чем у экс-кипера «Реала».
3. Павел Погребняк забил впервые в сезоне.
Его гол помог «Уралу» вырвать победу в игре с «Енисеем».
4. Лоренцо Инсинье может перейти в «Атлетико».
Мадридский клуб предложит за Инсинье 50-60 миллионов евро.
5. Главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос признался, что болен лейкемией.
Специалист продолжит работу с клубом.
6. Криштиану Роналду восстановился после травмы.
Теперь он готов сыграть с «Аяксом» в Лиге чемпионов.
7. Впервые за 35 лет «Уотфорд» вышел в финал Кубка Англии.
В решающем матче «шершни» сыграют с «МанСити».
Фото: Сергей Дроняев