Коутиньо в «Барселоне», игрока «Наполи» ждут в «Спартаке», возвращение Тевеса. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 января.

1. Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону»

Трансфер бразильца обошелся в 160 млн евро.

2. Эден Азар хочет перейти в «Реал»

Бельгиец отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта.

3. Эмануэле Джаккерини может перейти в «Спартак»

Итальянец покинет «Наполи» этой зимой.

4. Алексис Санчес может стать игроком «МанСити»

Трансфер оценивается в 35 млн фунтов.

Китайский клуб хочет приобрести габонца летом.

6. «Ливерпуль» может приобрести Рияда Мареза

О трансфере могут объявить уже в воскресенье.

7. Карлос Тевес снова стал игроком «Боки Хуниорс»

Аргентинец расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа».

Фото: Global Look Press

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