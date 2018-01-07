Коутиньо в «Барселоне», игрока «Наполи» ждут в «Спартаке», возвращение Тевеса. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 января.
1. Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону».
Трансфер бразильца обошелся в 160 млн евро.
2. Эден Азар хочет перейти в «Реал».
Бельгиец отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта.
3. Эмануэле Джаккерини может перейти в «Спартак».
Итальянец покинет «Наполи» этой зимой.
4. Алексис Санчес может стать игроком «МанСити».
Трансфер оценивается в 35 млн фунтов.
5. «Гуанчжоу Эвергранд» готов заплатить за Пьера-Эмерика Обамеянга 72 млн евро.
Китайский клуб хочет приобрести габонца летом.
6. «Ливерпуль» может приобрести Рияда Мареза.
О трансфере могут объявить уже в воскресенье.
7. Карлос Тевес снова стал игроком «Боки Хуниорс».
Аргентинец расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа».
Фото: Global Look Press