Коутиньо в «Барселоне», игрока «Наполи» ждут в «Спартаке», возвращение Тевеса. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Коутиньо

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 января.

1. Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону».

Трансфер бразильца обошелся в 160 млн евро.

2. Эден Азар хочет перейти в «Реал».

Бельгиец отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта.

3. Эмануэле Джаккерини может перейти в «Спартак».

Итальянец покинет «Наполи» этой зимой.

4. Алексис Санчес может стать игроком «МанСити».

Трансфер оценивается в 35 млн фунтов.

5. «Гуанчжоу Эвергранд» готов заплатить за Пьера-Эмерика Обамеянга 72 млн евро.

Китайский клуб хочет приобрести габонца летом.

6. «Ливерпуль» может приобрести Рияда Мареза.

О трансфере могут объявить уже в воскресенье.

7. Карлос Тевес снова стал игроком «Боки Хуниорс».

Аргентинец расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа».

Фото: Global Look Press

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